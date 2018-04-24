Украинский «Антонов» представит новый транспортный самолет

Киев, 24 апреля / Синьхуа / — Украинское госпредприятие «Антонов» представит новый средний транспортный самолет Ан-77 на международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет 25-29 апреля в турецкой Анталье . Об этом сегодня сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу «Антонова».

В пресс-службе отметили, что Ан-77, прибывший в Турцию два дня назад, будет презентован на статической стоянке выставки, а также примет участие в программе демонстрационных полетов.

Ан-77 — это существенно модернизированная версия военно-транспортного самолета Ан-70 короткого взлета и посадки. Максимальная грузоподъемность Ан-77 составляет 47 тонн. Самолет оснащен автономным бортовым комплексом погрузки и разгрузки, шасси с функцией приседания и передовой авионикой. —0—