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Украинский «Антонов» представит новый транспортный самолет
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Украинский «Антонов» представит новый транспортный самолет 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Киев, 24 апреля /Синьхуа/ — Украинское госпредприятие «Антонов» представит новый средний транспортный самолет Ан-77 на международном авиасалоне Eurasia-2018, который пройдет 25-29 апреля в турецкой Анталье. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, ссылаясь на пресс-службу «Антонова».
В пресс-службе отметили, что Ан-77, прибывший в Турцию два дня назад, будет презентован на статической стоянке выставки, а также примет участие в программе демонстрационных полетов.
Ан-77 — это существенно модернизированная версия военно-транспортного самолета Ан-70 короткого взлета и посадки. Максимальная грузоподъемность Ан-77 составляет 47 тонн. Самолет оснащен автономным бортовым комплексом погрузки и разгрузки, шасси с функцией приседания и передовой авионикой. —0—
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