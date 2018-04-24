Самарское метро стало ареной антитеррористических учений 

В Самаре на станции метро «Алабинская» прошли учения оперативного штаба Самарской области по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Первый этап был ночью: отрабатывались оказание первой помощи пострадавшим, взаимодействие силовых ведомств со спасателями и властями. По сценарию второго этапа, террористов обнаружили, однако они успели скрыться в здании, рядом с которым стоял заминированный автомобиль. Руководитель оперативного штаба начальник УФСБ России по Самарской области ввел режим контртеррористической операции. Силовики оцепили квартал, успешно провели штурм и обезвредили взрывное устройство. Учения проводились в соответствии с «Планом проведения антитеррористических учений на 2018 год».