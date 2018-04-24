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В РВСН пройдут соревнования армейских поваров и пекарей
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В РВСН пройдут соревнования армейских поваров и пекарей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, участникам команд предстоит выпечь армейский хлеб весом около килограмма и 12 хлебобулочных изделий, в том числе круассаны, булочки, рогалики, пирожки, ватрушки, кренделя.
В Республике Марий Эл, на базе Йошкар-Олинского соединения РВСН, пройдут соревнования среди представителей продовольственных служб, поваров и пекарей. В конкурсе примут участие более 20 команд из соединений и объединений, а также других войсковых частей Ракетных войск стратегического назначения с местами дислокации от Тверской до Иркутской областей.
Около 100 конкурсантов будут состязаться за право представить РВСН на Всеармейском этапе соревнований «Армейский запас».
Каждая команда состоит из четырех человек: представителей продовольственных служб, двух поваров и одного пекаря.
В соревнованиях «Полевая кухня» мастерство покажут повара и пекари. Во время кулинарного марафона им предстоит приготовить салат, первое, второе блюда и напиток. При этом калорийность полевого обеда должна быть не менее 2000 ккал.
Перед началом конкурса пройдут показательные состязания и выставка блюд национальной кухни, в том числе марийской.
Пекари будут выпекать армейский хлеб весом около килограмма и 12 хлебобулочных изделий, в том числе круассаны, булочки, рогалики, пирожки, ватрушки, кренделя.
В меню войдут свыше 100 различных деликатесов, приготовленных профессиональными поварами РВСН.
Впервые в рамках конкурса будут применяться новые образцы техники для приготовления блюд в полевых условиях СКПР (склад-контейнер полевой разборный), автомобиль-рефрижератор, автомобиль для подвоза воды и широкая линейка новейших полевых кухонь, а также палатки-столовые М-10 и М-30.
Кроме того, конкурсантов ожидают этапы по огневой, тактической и физической подготовке.
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