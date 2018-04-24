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Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим пакистанским коллегой
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Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим пакистанским коллегой 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместного учения «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх.
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим коллегой из Исламской Республики Пакистан генералом Камар Джаведж Баджва.
В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместного учения «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх.
Во время визита главнокомандующий сухопутных войск Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Военная делегация также посетила музей Вооруженных Сил Российской Федерации.
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