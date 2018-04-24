Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков провел переговоры со своим пакистанским коллегой

В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместного учения «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх.

В ходе встречи обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместного учения «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх.

Во время визита главнокомандующий сухопутных войск Пакистана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Военная делегация также посетила музей Вооруженных Сил Российской Федерации.