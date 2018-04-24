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КВЗ показал полицейскую версию «Ансата»
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КВЗ показал полицейскую версию «Ансата» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Казанский вертолетный завод (КВЗ) представил полицейскую версию «Ансата» в ходе заседания Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, сообщает пресс-служба «Вертолетов России». Вертолет предназначен для патрульных и спасательных операций. Кроме того, он может быть использован во время оказания помощи при чрезвычайных происшествиях и экологических катастрофах. Полицейский «Ансат» готовы приобрести в МЧС и МВД России. Однако суммы контрактов и сроки реализации пока не приводятся. Досье «Ансат» — двухдвигательный многоцелевой вертолет на 7-9 мест. Машину запустили в серийное производство в 2013 году. Вертолет выпущен в нескольких комплектациях. Помимо полицейской, есть и медицинская версия.
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