Ещё
И сверкнет броня: подготовка боевой техники к Параду Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И сверкнет броня: подготовка боевой техники к Параду Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве идут последние приготовления механизированных колонн к параду 9 мая.
Чуть больше двух недель остается до Парада Победы на Красной площади. Боевая техника и военнослужащие, которые примут участие в параде, переброшены из Алабино в Москву. Совсем скоро, 26 апреля, состоится первая ночная тренировка пеших и механизированных колонн на главной площади страны. А сейчас экипажи боевых машин наводят лоск на технику, чтобы ее внешний вид стал безупречным. О том, как проходит подготовка механизированных колонн к параду 9 мая — смотрите в нашем фоторепортаже.
ТК «Звезда»: последние новости
Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области На Камчатке атомный подводный крейсер ТОФ «Владимир Мономах» провёл учебную атаку корабельной поисково-ударной группы Большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» завершил выполнение задач в Средиземном море
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня48
«Газпром» готов «добить Украину»244
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ470
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии95
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение