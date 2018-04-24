И сверкнет броня: подготовка боевой техники к Параду Победы

Москве идут последние приготовления механизированных колонн к параду 9 мая.

Чуть больше двух недель остается до Парада Победы на Красной площади. Боевая техника и военнослужащие, которые примут участие в параде, переброшены из Алабино в Москву. Совсем скоро, 26 апреля, состоится первая ночная тренировка пеших и механизированных колонн на главной площади страны. А сейчас экипажи боевых машин наводят лоск на технику, чтобы ее внешний вид стал безупречным. О том, как проходит подготовка механизированных колонн к параду 9 мая — смотрите в нашем фоторепортаже.