Боевую технику готовят к параду Победы: видео 

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры подготовки военной техники к Параду Победы в Москве.
Боевую технику, которая пройдет парадным строем по улицам столицы тщательно моют и красят.
Мойкой подготовка техники не заканчивается. Важный этап — покраска. К примеру, на один стратегический ракетный комплекс «Ярс» уходит около тонны краски.
Для многих военнослужащих этот Парад Победу будет первым.
«Мы уже накатали 500 км, опыт набрали, но все равно это будет выезд на Красную площадь, большая честь, все равно волнуюсь», — рассказал Артем Шаров, механик-водитель Тор-М2.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что на Параде Победы в 2018 можно впервые будет увидеть истребители пятого поколения Су-57, робототехнические комплексы Уран-9 и другу новейшую технику.