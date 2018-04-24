Боевую технику готовят к параду Победы: видео

Боевую технику, которая пройдет парадным строем по улицам столицы тщательно моют и красят.

Мойкой подготовка техники не заканчивается. Важный этап — покраска. К примеру, на один стратегический ракетный комплекс «Ярс» уходит около тонны краски.

Для многих военнослужащих этот Парад Победу будет первым.

«Мы уже накатали 500 км, опыт набрали, но все равно это будет выезд на Красную площадь, большая честь, все равно волнуюсь», — рассказал Артем Шаров, механик-водитель Тор-М2.