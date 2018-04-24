Моряки Северного флота защитили корабли от подводных «диверсантов»

Североморске прошли трехдневные тактические учения по противодиверсионной обороне. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , бойцы совершенствовали навыки борьбы с подводными диверсантами.

В учениях были задействованы штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок, которые базируются в главной базе Северного флота. Участвовали команды и самых больших кораблей — тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», ракетного подводного крейсера стратегического назначения " Дмитрий Донской ", ракетного крейсера «Маршал Устинов». В связке с ними работали также и другие противолодочные и десантные корабли.

По плану учений, на палубах развернули посты наблюдения за акваторией. Для защиты своих кораблей от нападения подводных диверсантов использовали многоствольные реактивные гранатометы МРГ-1. Рейд контролировали противодиверсионные катера проекта «Грачонок».

В ходе тактических учений отряды специального назначения отработали тактику поиска боевых пловцов «неприятеля» и ведения подводного боя. Военные моряки стреляли из подводного стрелкового оружия — пистолетов СПП-1 и автоматов АПС.