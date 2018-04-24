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Моряки Северного флота защитили корабли от подводных «диверсантов»
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Моряки Северного флота защитили корабли от подводных «диверсантов» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Североморске прошли трехдневные тактические учения по противодиверсионной обороне. Как сообщил «РГ» начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, бойцы совершенствовали навыки борьбы с подводными диверсантами.
В учениях были задействованы штабы соединений и экипажи всех кораблей и подводных лодок, которые базируются в главной базе Северного флота. Участвовали команды и самых больших кораблей — тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской", ракетного крейсера «Маршал Устинов». В связке с ними работали также и другие противолодочные и десантные корабли.
По плану учений, на палубах развернули посты наблюдения за акваторией. Для защиты своих кораблей от нападения подводных диверсантов использовали многоствольные реактивные гранатометы МРГ-1. Рейд контролировали противодиверсионные катера проекта «Грачонок».
В ходе тактических учений отряды специального назначения отработали тактику поиска боевых пловцов «неприятеля» и ведения подводного боя. Военные моряки стреляли из подводного стрелкового оружия — пистолетов СПП-1 и автоматов АПС.
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