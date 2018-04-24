В Магистральном переулке провели квест-игру «Космический корабль»

Для детей и подростков, посещающих отделение дневного пребывания, специалисты центра социальной помощи семье и детям «Хорошевский» провели квест-игру «Космический корабль».

— Дети стали членами экипажа и прошли много интересных конкурсов: построили свой корабль, отвечали на вопросы космической викторины, нарисовали планеты и собрали космический мусор, — рассказали в центре. — Самым веселым оказался конкурс по изготовлению скафандра.

В конце праздника также были подведены итоги творческого конкурса поделок «Космический корабль», в котором победила команда «Смешарики».

Напомним, ЦСПСиД «Хорошевский» расположен в Магистральном переулке, 7, корпус 2. (то)