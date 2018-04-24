Экипажи смешанного авиационного полка ЮВО отработали дозаправку самолётов в воздухе

Также летчики решали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и способы ухода от средств поражения условного противника.

Около 20 экипажей истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали более 150 контактов с танкером Ил-78М на высоте в 4000 метров в ходе учебно-тренировочных полётов.

Элементы дозаправки в воздухе выполняли лётчики из состава смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае

Также летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и способы ухода от средств поражения условного противника.

Все упражнения отрабатывались как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.