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Экипажи смешанного авиационного полка ЮВО отработали дозаправку самолётов в воздухе
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Экипажи смешанного авиационного полка ЮВО отработали дозаправку самолётов в воздухе 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также летчики решали задачи аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и способы ухода от средств поражения условного противника.
Около 20 экипажей истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 отработали более 150 контактов с танкером Ил-78М на высоте в 4000 метров в ходе учебно-тренировочных полётов.
Элементы дозаправки в воздухе выполняли лётчики из состава смешанного авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае.
Также летчики отработали вопросы аэронавигации, пилотирования по заданному маршруту и способы ухода от средств поражения условного противника.
Все упражнения отрабатывались как одиночно, так и в составе пар, звеньев и групп.
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