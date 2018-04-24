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В Екатеринбурге прошла беседа со студентами о преимуществах службы по контракту
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В Екатеринбурге прошла беседа со студентами о преимуществах службы по контракту 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту подполковник Станислав Пивоваров рассказал, что необходимо сделать и какие документы нужны для того, чтобы заключить контракт с военным ведомством.
В Екатеринбурге начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту подполковник Станислав Пивоваров провел беседу со студентами Уральского государственного экономического университета о возможности поступления на военную службу по контракту взамен службы по призыву.
Офицер рассказал студентам, что военная служба по контракту становится популярной. В Вооруженные Силы России идут служить довольно охотно не только юноши, но и девушки. И хотя женский кадровый состав довольно узкий, увольнений среди девушек не было давно.
Также начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту пояснил, что необходимо сделать и какие документы нужны для того, чтобы заключить контракт с военным ведомством.
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