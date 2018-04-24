В Екатеринбурге прошла беседа со студентами о преимуществах службы по контракту

Начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту подполковник Станислав Пивоваров рассказал, что необходимо сделать и какие документы нужны для того, чтобы заключить контракт с военным ведомством

Екатеринбурге начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту подполковник Станислав Пивоваров провел беседу со студентами Уральского государственного экономического университета о возможности поступления на военную службу по контракту взамен службы по призыву.

Офицер рассказал студентам, что военная служба по контракту становится популярной. В Вооруженные Силы России идут служить довольно охотно не только юноши, но и девушки. И хотя женский кадровый состав довольно узкий, увольнений среди девушек не было давно.

Также начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту пояснил, что необходимо сделать и какие документы нужны для того, чтобы заключить контракт с военным ведомством.