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Перед Парадом Победы: вертолетчики отработали полет над Петербургом
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Перед Парадом Победы: вертолетчики отработали полет над Петербургом 

Мир24 50 минут назад
В небе над Петербургом прошел тренировочный полет военных вертолетов, передает «МИР 24». Это часть подготовки к Параду Победы, который пройдет в Северной столице 9 мая.
13 вертолетов, среди которых Ми-26, Ми-35, Ми-8 и Ка-52, стартовали с аэродрома в Пушкине. В течение двух часов они кружили над городом на высоте около 200 метров.
Так экипажи отрабатывали свою часть выступления — ведь помимо них в параде участвуют и 25 самолетов.
Во вторник вечером в центре Санкт-Петербурга пройдет репетиция наземной части парада.
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