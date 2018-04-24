Перед Парадом Победы: вертолетчики отработали полет над Петербургом

В небе над Петербургом прошел тренировочный полет военных вертолетов, передает «МИР 24». Это часть подготовки к Параду Победы, который пройдет в Северной столице 9 мая.

13 вертолетов, среди которых Ми-26, Ми-35, Ми-8 и Ка-52, стартовали с аэродрома в Пушкине . В течение двух часов они кружили над городом на высоте около 200 метров.

Так экипажи отрабатывали свою часть выступления — ведь помимо них в параде участвуют и 25 самолетов.

Во вторник вечером в центре Санкт-Петербурга пройдет репетиция наземной части парада.

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