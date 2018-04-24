Ещё
Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта «Шереметьево» сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта «Шереметьево» сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций 

Управа района Молжаниновский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В аэропорту «Шереметьево» на пересечении Шереметьевского шоссе с рулежной дорожкой построят мост шириной 60 метров, предназначенный для движения по нему самолётов. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.
«Новая взлётно-посадочная полоса сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций. Над участком, где мост будет пересекать шоссе, возведут защитный экран шириной 15 метров с каждой стороны», — говорится в сообщении.
Как отметили в Главгосэкспертизе России, проект полностью соответствует требованиям технических регламентов. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
Жители района привели в порядок народный парк на 3-й Подрезковской В школе на Синявинской собрались любители танцев Сезон навигации на Северном речном вокзале откроется 24 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»178
В московском метро произошло ЧП6
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву23
Газпром готов построить «Северный поток-3»285
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ76
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение