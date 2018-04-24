Новая взлётно-посадочная полоса аэропорта «Шереметьево» сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций

аэропорту «Шереметьево» на пересечении Шереметьевского шоссе с рулежной дорожкой построят мост шириной 60 метров, предназначенный для движения по нему самолётов. Об этом сообщает портал столичного Стройкомплекса.

«Новая взлётно-посадочная полоса сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций. Над участком, где мост будет пересекать шоссе, возведут защитный экран шириной 15 метров с каждой стороны», — говорится в сообщении.