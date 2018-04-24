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Пассажиры «Нордавиа» сняли на видео разваливающийся на ходу самолет
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Пассажиры «Нордавиа» сняли на видео разваливающийся на ходу самолет 

360tv.ru 55 минут назад
Пассажиры авиакомпании «Нордавиа» сняли на видео отлетевшую часть обшивки внутренней части самолета. Видеозапись попала в распоряжение Piter TV.
Пассажиры самолета авиаперевозчика «Нордавиа» испугались «разваливающегося» на ходу самолета. При заходе на посадку у воздушного судна отвалилась обшивка внутренней части салона. На записи видно, как из-под пластика выглядывает пучок проводов.
По сообщению телеканала, пассажиры воздушного судна опасались, что произойдет разгерметизация, однако экипаж заверил, что бояться нечего.
Airbus предложит клиентам перелет с повышенным уровнем комфорта. Всемирно известный конструктор лайнеров оборудует дальнемагистральные самолеты мобильными спальными местами. Компания планирует создать зоны для сна в грузовом отсеке своих бортов уже к 2020 году. Сейчас персональными спальными каютами может похвастаться лишь ограниченная линейка лайнеров от Boeing.
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