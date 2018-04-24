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Рособоронэкспорт впервые показал экспортные элементы «Ратника»
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Рособоронэкспорт впервые показал экспортные элементы «Ратника» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рособоронэкспорт впервые показал экспортные элементы боевой экипировки «Ратник» на конференции по безопасности в Сочи, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе спецэкспортера.
"На экспозиции Рособоронэкспорта впервые показаны разрешенные к поставкам на экспорт элементы боевой экипировки «Ратник», которая по своим техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги", — говорится в сообщении.
Серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки «солдата будущего» второго поколения «Ратник» начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.
В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.
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