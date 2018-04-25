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В соединениях РВСН начались первые состязания в рамках конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2018
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В соединениях РВСН начались первые состязания в рамках конкурса «Безопасная среда» АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнования предусматривают выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите, а также позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.
В соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) стартовал конкурс на лучший экипаж радиационной, химической, биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда». В отборочных состязаниях, проводимых в частях и соединениях РВСН от Тверской до Иркутской областей, задействовано свыше 200 единиц специальной техники.
Это один из наиболее сложных конкурсов Армейских международных игр. Все задачи, поставленные перед конкурсантами, для специалистов РХБ разведки соответствуют реальной боевой обстановке. Прежде всего, речь идёт о ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Именно поэтому конкурс предусматривает ведение РХБ-разведки на труднопроходимых участках местности, преодоление водной преграды, взятие проб грунта на зараженной территории, специальную обработку техники и экипировки.
Специальный «химический биатлон» предполагает гонки на бронетранспортёрах, дрифт на песке, форсирование водной преграды, классическую змейку, скоростной участок и преодоление огненно-штурмовой полосы.
Соревнования предусматривают выполнение более чем 20 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Состязания позволяют продемонстрировать умение управлять вверенной специальной техникой в нестандартных условиях.
Команды-участницы представлены четырьмя экипажами (три основных и один запасной). В каждом экипаже три человека: в их составе допускается один офицер. Конкурс проходит в три этапа: первый — «Индивидуальная гонка», второй — «Эстафета», третий — «Огневая подготовка».
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