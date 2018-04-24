Минобороны объявило о начале соревнований РВСН в ряде соединений

Отмечается, что около 100 военнослужащих РВСН на 20 единицах военной и специальной техники будут выполнять поставленные перед ними задачи.

«В РВСН состязания «Безопасный маршрут» охватят все без исключения ракетные соединения от Тверской до Иркутской областей», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что соревнования впервые пройдут в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае

В рамках отборочного этапа команды РВСН будут соревноваться в поиске различных мин и создании безопасных коридоров для прохождения бронетехники.

Ранее в Минобороны заявили о проверках в шести дивизиях РВСН.