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В Воронеже «террористы» захватили стадион «Локомотив»
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В Воронеже «террористы» захватили стадион «Локомотив» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В «плену» оказались болельщики и персонал. Оперативные службы отработали захват болельщиков и персонала на стадионе «Локомотив» в микрорайоне Отрожка во вторник, 24 апреля. Плановое антитеррористическое учение провели для совершенствования эффективности действующей системы по борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. По сценарию, вооружённые люди ворвались на территорию стадиона через центральный вход и открыли стрельбу. После «террористы» захватили административно-бытовой корпус спортивного объекта с персоналом и болельщиками, заблокировали входы и выходы из здания. Для пресечения террористического акта оперативники провели операцию по обезвреживанию «террористов» и освобождению заложников. В учении задействовали подразделения региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, 20 Армии, ФСИН, ЮВ ЛУ МВД, ЦССИ ФСО, органов исполнительной власти и местного самоуправления, администрацию стадиона. Во вторник, 24 апреля, в городе случилось сразу несколько эвакуаций. Поводом стали антитеррористические учения, проводимые в микрорайоне Отрожка, а также пожарные учения, из-за которых эвакуировали посетителей бизнес-центра «Столица» на Московском проспекте, а также бизнес-центр «Романовский» и отель Mercure на улице Кирова, 6а. Дарья Крымова
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