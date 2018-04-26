Ещё
В ЗВО назовут лучшего повара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Собчак смогла договориться с Киевом
Собчак смогла договориться с Киевом

В Западном военном округе назовут лучшего повара 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сегодня в военной школе поваров Западного военного округа, расположенной в городе Наро-Фоминске Московской области, стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня».
Сегодня в военной школе поваров Западного военного округа, расположенной в городе Наро-Фоминске Московской области, стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня».
В состязаниях принимают участие более 50 военнослужащих в составе 10 команд, представляющих соединения и воинские части ЗВО, дислоцированных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской областях и Республике Карелия.
Военные повара выполнят своеобразную «произвольную программу» — приготовление блюд на свой выбор из одинакового для всех набора продуктов питания, а также «обязательную» — работа над блюдами стандартного армейского меню.
При этом специалисты будут использовать полевые кухни КП-20 и хлебопекарные блоки ПХБ-04.
Окружной этап конкурса завершится 28 апреля, по его итогам будет составлена сборная команда, которая представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях «Полевая кухня».
ТК «Звезда»: последние новости
В ВДВ стартовал конкурс подразделений материально-технического обеспечения «Армейский запас» Командующий ВДВ наградил победителей конкурса по полевой выучке «Десантный взвод» В РВСН проходит конкурс на лучший расчет «беспилотников»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…345
Макаревич снова оскорбил россиян787
Умерла звезда сериала «Сваты»57
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море257
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма15
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение