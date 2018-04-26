В ЗВО назовут лучшего повара

В Западном военном округе назовут лучшего повара

Сегодня в военной школе поваров Западного военного округа, расположенной в городе Наро-Фоминске Московской области, стартовал окружной этап конкурса «Полевая кухня».

В состязаниях принимают участие более 50 военнослужащих в составе 10 команд, представляющих соединения и воинские части ЗВО, дислоцированных в Московской, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской областях и Республике Карелия

Военные повара выполнят своеобразную «произвольную программу» — приготовление блюд на свой выбор из одинакового для всех набора продуктов питания, а также «обязательную» — работа над блюдами стандартного армейского меню.

При этом специалисты будут использовать полевые кухни КП-20 и хлебопекарные блоки ПХБ-04.

Окружной этап конкурса завершится 28 апреля, по его итогам будет составлена сборная команда, которая представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях «Полевая кухня».