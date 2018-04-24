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Салют Победы в Самаре начнется в 22:00
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Салют Победы в Самаре начнется в 22:00 

63.ru 27 минут назад
Фото: 63.ru
Стали известны детали предстоящего салюта Победы в Самаре. Он начнется в 22:00 9 мая. Традиционно горожане наблюдают за салютом на площади Куйбышева.
Ожидается, что военная техника Центрального военного округа (ЦВО) расположится на набережной. Армейцы задействуют 4 гаубицы Д-300 и 2 салютных установки.
— В течение 15 минут они дадут 30 залпов, — рассказали 63.ru представители пресс-службы ЦВО.
Утром 9 мая, в 10:00, на площади Куйбышева состоится военный парад, в котором примут участие 1800 человек: военные, представители полиции, УФСИН, МЧС. Впервые в этом году по площади маршем пройдут юнармейцы. Сейчас торжественное шествие вместе с проходом военной техники репетируют на аэродроме Кряж. А уже на 2 мая запланирована тренировка в Самаре.
О том, что будет происходить на площади Куйбышева между парадом, шествием «Бессмертного полка» и салютом, в областном правительстве обещают сообщить до конца этой недели.
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