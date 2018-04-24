Владимир Путин представил свою «Звезду смерти»

Всегда интересно, когда два на первый взгляд несвязанных элемента политического мира сталкиваются, проливая свет на третий элемент, который тоже, казалось бы, не имеет к ним никакого отношения. Именно так и произошло в минувшие выходные, когда западная коалиция нанесла ракетные удары против объектов размещения химического оружия, принадлежащих режиму Асада.

В течение последних нескольких месяцев в политических и военных кругах ведется масса разговоров о новом сверхоружии, которое Российская Федерация разработала, по всей видимости, для того, чтобы применить его против ее главного врага — против США

Информация об этих новых системах появилась не случайно и не благодаря усилиям разведки. Россияне сами ее обнародовали, руководствуясь мотивами, которые едва ли будут очевидными для тех, кто плохо знаком с новейшей российской (и советской) историей.

В своем послании Федеральному Собранию 1 марта, в преддверии президентских выборов, состоявшихся 18 марта, Владимир Путин рассказал о «крылатой ракете с ядерной энергоустановкой», способной находиться в воздухе неограниченное количество времени и избегать перехвата. Это заявление сопровождалось показом видеозаписи испытаний этой ракеты и анимированного ролика, демонстрировавшего то, как она может обходить системы противоракетной обороны. (Довольно трудно понять, что из себя должны были представлять эти системы ПРО: на видео они выглядели как воздушные шарики, появлявшиеся ниоткуда посреди Атлантики.)

В то же время Путин также «объявил» (ранее эта информация «случайно» была обнародована в документальном фильме, посвященном российской армии) о создании беспилотных подводных аппаратов, оснащенных ядерными боеголовками, которые могут оставаться под водой в течение многих месяцев, прежде чем запустить свою 100-мегатонную боеголовку, направив ее в сторону какого-нибудь портового города. В этот момент город накроет радиоактивный цунами, который уничтожит все вокруг.

Несомненно, такая ракета и такой беспилотный подводный аппарат могут заставить доктора Стрейнджлава встать и станцевать прямо в командном пункте. (Путин также объявил о создании нескольких новых боевых систем, относящихся к обычным вооружениям.) Упомянутая выше подводная лодка называется либо «Статус-6», либо «Каньон» в зависимости от источника. А у крылатой ракеты пока нет названия — Путин с улыбкой предложил зрителям подумать над вариантами названия.

Те, кто изучает ядерное оружие, сразу же узнали в этой парочке усовершенствованные версии тех систем, которые американцы предлагали еще в 1950-х годах. Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой ВВС США, которую называли «Плутон» или SLAM (низковысотная сверхзвуковая ракета), разрабатывалась с 1957 по 1964 год. «Плутон» представлял собой крылатую ракету с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, оснащенную 500-мегаваттным ядерным реактором, дальность которой достигала 180 тысяч километров и которая могла развивать скорость до 4,5 Маха. «Плутон» должен был стать гигантской ракетой, способной нести несколько десятков водородных бомб. После того как он сбросит все эти бомбы, он должен был пронестись над Россией на низкой высоте, уничтожая своей сверхзвуковой ударной волной все, что осталось, и оставляя после себя высокорадиоактивные отходы.

После нескольких успешных испытаний реактора программа по разработке «Плутона» была свернута в 1964 году, потому что это с самого начала было плохой идеей. Любое подобное оружие может появиться в зоне операций спустя несколько часов после того, как все уже решится, и его единственная функция — сотрясти обломки. Даже тогдашний «властелин ядерного оружия» генерал Кертис Лимэй (Curtis E. LeMay) утратил интерес к любым подобным системам.

Между тем «Статус-6» представляет собой уцененную версию «гигатонной мины», о которой мечтал Роберт Оппенгеймер (Robert Oppenheimer) в начале 1950-х годов, когда он пытался напугать людей, чтобы они отказались от создания водородных бомб. Гигатонные мины представляли собой ядерные устройства мощностью в тысячу мегатонн, которые можно было приводить в действие либо в прибрежных зонах, где они должны были вызывать упомянутые выше цунами, либо на низкой околоземной орбите — в этом случае они могли бы уничтожить все на отдельно взятом континенте от одного его берега до другого.

Но искушению создать такое оружие противостояли провалы ядерных испытаний «Кастл Браво» (1 марта 1954 год) и «Царь-бомбы» (30 октября 1961): ошибки в расчетах привели к гораздо более мощным взрывам, чем планировалось. Ужасающие результаты заставили стороны отказаться от разработки более мощных бомб и в конечном итоге привели к заключению соглашения о запрете ядерных испытаний в атмосфере в 1963 году. Сегодня ядерное оружие, как правило, представляет собой высокоточные ракеты с боевым зарядом малой мощности, которыми можно наносить удары по конкретным целям.

Заявления Путина спровоцировали традиционную панику — крики СМИ, взволнованные пресс-конференции с участием представителей вооруженных сил, пугающие заявления «экспертов» по ядерному оружию — несмотря на то, что это оружие вряд ли вообще существует.

Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Видео крылатых ракет? Здесь есть ряд проблем:

• Путинская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой внешне неотличима от крылатых ракет Х-55, оснащенных неядерными энергоустановками. Ракеты Х-55 представляют собой маленькие ракеты длиной в 5,5 — 7 метров и весом в 1600 — 2400 килограммов, то есть они немного больше грузовика средних размеров. Та ракета, которую мы увидели в продемонстрированном Путиным ролике, несомненно, была такого размера.

Самый маленький ядерный реактор весит примерно 500 килограммов и вырабатывает до 500 киловатт энергии. Этого слишком мало для того, чтобы разогнать ракету до заявленных скоростей (сравните с 500-мегаваттным «Плутоном»). Реактор, который сможет справиться с такой задачей, должен быть значительно крупнее и тяжелее, в результате чего сама ракета должна быть намного больше Х-55. У стремления сделать «Плутон» настоящим монстром были свои объективные причины.

• Одна из проблем, похоронивших проект «Плутон», заключалась в том, что ее невозможно было испытать. Есть два способа обеспечивать работу ядерных реактивных двигателей: прямой и непрямой поток топлива. В случае с прямым потоком топливо поступает непосредственно в реактор, где оно нагревается и вырывается из задней части ракеты. В случае с непрямым потоком устанавливаются отдельные нагревательные элементы, которые и нагревают топливо.

В обоих случаях вы получаете радиоактивные выхлопы двигателя — при прямом потоке их гораздо больше — и это опасно. Неужели Путин разрешил испытать такую ракету на территории России?

• Другие страны пристально следят за атмосферой, проверяя ее на предмет радиации невыясненного происхождения. Но пока никто не сумел обнаружить радиацию, которая могла быть связана с испытанием таких ракет.

• Кроме того, такие ракеты не могут безопасно приземлиться. Ее крушение спровоцирует взрыв реактора, очень похожий на то, что произошло в Чернобыле , хотя и меньший по масштабам. Разработчики «Плутона» планировали выпустить эту ракету посреди Тихого океана, где она должна была погрузиться на дно и затем в течение еще 20 тысяч лет испускать радиоактивное излучение. Неужели россияне признаются в совершении преступления против окружающей среды глобального масштаба?

• В продемонстрированном Путиным видеоролике показано, как вслед за ракетой на расстоянии в несколько сотен метров летит самолет сопровождения, который в любой момент из-за внезапного порыва ветра может оказаться в облаке радиоактивных отходов.

• Наконец, мы увидели всего несколько реальных кадров летящих ракет. Остальное — это анимация. Неужели у россиян закончилась пленка для съемок?

Так неужели у России действительно есть крылатые ракеты с ядерной силовой установкой? Верится с трудом.

То же самое можно сказать и о беспилотной подводной лодке «Каньон». По словам экспертов, она выглядит в точности как усовершенствованная версия стандартной российской лодочной торпеды, а вовсе не так, как вы могли ожидать. Россияне также утверждают, что она «автономно управляемая». И это заявление мы слышим от страны, у которой нет никаких значимых достижений в области искусственного интеллекта, кибернетики и связанных с ними областях. От страны, которая была вынуждена украсть все свои компьютерные технологии в период холодной войны, включая созданные в США персональные компьютеры, которые в то время просто помещались в корпуса, сделанные в СССР. И теперь вы говорите, что эта страна создала контролируемую искусственным интеллектом, оснащенную ядерной боеголовкой беспилотную подводную лодку? Да неужели!

Кроме того, недавние исследования, касавшиеся волн, вызванных ядерным взрывом, показали, что эти волны вовсе не так разрушительны, как долгое время считалось. Забудьте о цунами с волнами высотой в несколько сотен метров. Волна, вызванная ядерным взрывом, скорее всего, будет похожа не более чем на серьезный шторм.

У России очень богатая история позерства в вопросе оружия. Вспомните бомбардировщики Мясищева. В начале 1950-х годов было создано ОКБ Мясищева с целью бросить вызов господству США в области разработки стратегических бомбардировщиков, которой занимались компании «Боинг» (Boeing) и «Конвэр» (Convair). В июле 1955 года на авиасалоне в СССР над головами зрителей пронеслись 28 самолетов Мя-4, которые, как тогда полагали, были первым продуктом этого ОКБ. (Только много лет спустя стало известно, что во время авиашоу небольшая группа самолетов просто пролетела над полем несколько раз.) Все внимание западных обозревателей было направлено на них. Началась настоящая паника, которая вошла в историю под названием «отставание в бомбардировочной авиации». ЦРУ , которое всегда старалось быть в курсе событий, посчитало, что в распоряжении СССР было около 800 Мя-4. В рамках реализации программы U-2 был отдан приказ найти и посчитать все эти бомбардировщики. В результате тщательных поисков американцы обнаружили… всего 50 Мя-4, находившихся на далекой авиабазе, где глубокий снег на подъезде к ней свидетельствовал о том, что на них давно уже никто не летал.

Чрезвычайно далекие от того, чтобы быть сверхоружием, Мя-4 были маломощными самолетами, неспособными долететь до США и вернуться обратно, которые очень не нравились пилотам. Их производство так и не было запущено в полном масштабе, и только несколько самолетов из первой партии были взяты на вооружение.

Советский сверхзвуковой высотный истребитель-перехватчик МиГ-25 Спустя три года, в 1958 году, было объявлено о том, что ОКБ Мясищева разработали новый самолет Мя-50, который был сверхзвуковым и — вы только вдумайтесь — имел атомный двигатель. И снова Запад охватила паника. В конечном итоге Мя-50 с обычными двигателями так и не поступили в производство, и Советскому Союзу пришлось ждать появления своего первого сверхзвукового бомбардировщика еще много лет.

Роль сверхоружия взял на себя МиГ-25, появившийся в конце 1960-х годов. МиГ-25, который должен был выполнять те же функции, что и B-70 «Валькирия», представлял собой быстрый истребитель-перехватчик — хотя он никогда не был таким быстрым, как многие полагали. Западная разведка спутала след этого самолета на радаре со следом беспилотника и объявила, что у русских есть самолет, способный развивать скорость почти в 3 тысячи миль в час. Когда в сентябре 1976 года советский пилот Виктор Беленко бежал в Японию вместе со своим МиГ-25, стало ясно, что этот самолет может делать хорошо только одно, а именно очень быстро лететь по прямой (но не со скоростью 4 Мах). Его конструкция была примитивной, в нем не были использованы никакие современные сплавы и методы производства, а его капризные двигатели могли в любой момент взорваться во время полета.

На эту тему можно долго рассуждать. В конце 1950-х годов Никита Хрущев постоянно говорил о том, что СССР «делает ракеты как сосиски», что провоцировало, как вы уже догадались, панику и убежденность в отставании в области ракетных технологий. Тем не менее во время Карибского ракетного кризиса 1962 года у СССР было всего 13 межконтинентальных баллистический ракет, готовых к запуску.

Все эти мистификации неизменно вызывают на Западе одну и ту же реакцию: откровенная паника с примесью истерии, смятение и пораженчество. Неважно, сколько раз Россия проделывала этот трюк, каждый раз из уст влиятельных политиков и экспертов звучат одни и те мрачные пророчества.

Какое место в этом занимает Сирия ? 13 апреля западные союзники нанесли удар, несмотря на присутствие российского оружия 21 века — зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», представляющей собой мобильную ультрасовременную зенитную и противоракетную систему, оснащенную четырьмя видами ракет, способных сбивать самолеты в любой зоне досягаемости — как на высоте деревьев, так и на очень большой высоте — в том числе малозаметные летательные аппараты (на расстоянии до 250 километров). В течение десяти лет нас убеждали, что С-400 изменила ход игры, став системой, которая может поставить под сомнение саму концепцию могущества в воздухе в условиях боевых действий.

Тем не менее, в прошлую пятницу, этот легендарный «Триумф» не смог перехватить 105 крылатых ракет, обрушившихся на объекты по производству и хранению химического оружия, принадлежащие Башару аль-Асаду . «Триумф» не выпустил ни одной ракеты на протяжении всей атаки. (Сирийцы выпустили около 40 ракет, но только после завершения атаки. Такое поведение характерно для вооруженных сил арабских стран — ливийцы и иракцы делали то же самое). Россияне утверждают, что они сбили более 70 атакующих крылатых ракет. Как мы можем доказать, что это неправда? Во-первых, потому что мишени были полностью уничтожены. Во-вторых, потому что в этом участвовали французы. Если бы русским удалось сбить хотя бы несколько американских ракет, Париж уже говорил бы о том, что американские ракеты бесполезны и что нам необходимо обратиться к французам, которые изобрели крылатую ракету еще в 1689 году. (Это вряд ли стоит считать большим преувеличением, потому что Эммануэль Макрон заявил под запись, что именно он, президент Франции , убедил Дональда Трампа нанести этот удар по Сирии.)

Некоторые могут предположить, что ракета AGM-158 JASSM смогла обойти С-400, однако половина из выпущенных западными союзниками ракет были на самом деле ракетами BGM-109 «Томагавк», созданными 30 лет назад. Если всемогущая С-400 не может сбить ракету, созданную 30 лет назад, тогда что она вообще может?

Запуск ракеты «Томагавк» из установки Mark 41 Это риторический вопрос, потому что уже понятно, что С-400, как и Мя-4, ядерный беспилотник и «Каньон», — это всего лишь очередной «Бугимен» (Boogeyman, персонаж устрашения в сказках и притчах — прим. ред.), которого Россия создала, чтобы пугать доверчивый мир при поддержке множества западных экспертов.

Если говорить о том, зачем это нужно России, то в 1950-х годах Хрущев сталкивался в серьезными трудностями в управлении СССР: он пытался восстановить страну после сталинского террора, обманывая партию, КГБ и вооруженные силы, и одновременно реформировать экономику посредством своей политики «оттепели». Сказки о бомбардировщиках Мясищева наряду с притворной воинственностью позволяли держать мир на почтительном расстоянии и успокаивать множество сторонников более жесткого курса. Так почему бы не воспользоваться этой тактикой, тем более что Запад можно было легко обмануть? Хрущев ходил по этому натянутому канату в течение десяти лет, прежде чем тот под ним оборвался.

Его преемники, Брежнев и Косыгин, следовали тем же путем, потому что у них не было альтернативы. Альтернативы нет и у Владимира Путина сегодня. Он понял — как понимали все правители, от царей до вождя и председателей — что нельзя править современным государством как средневековой тиранией. Все, что можно делать, это оставаться на шаг впереди хаоса, обманывая свой народ и весь мир.

В этом и заключается объяснение появления Звезды смерти Владимира Путина. Сегодня Россия является тем, чем она была всегда — потемкинской деревней, скрывающей страну, находящуюся на грани краха. Единственное, что держит ее на плаву, — это жестокость по отношению к российскому народу и угрозы, обращенные к внешнему миру. Эта схема работает только потому, что Запад позволяет ей работать: он делает одолжение нынешнему «вождю» ради мира и спокойствия, начиная заламывать руки и жаловаться каждый раз, когда этот самый вождь направляет на него свое оружие судного дня, и постоянно предавая российский народ. Так было в коммунистические времена, так все и остается сегодня. Пришло время продемонстрировать истинную картину происходящего так же, как в минувшие выходные мы продемонстрировали истинные возможности С-400.