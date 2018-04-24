У РФ и Китая есть договоренность о демилитаризации полосы вдоль границы: эксперт прокомментировал визит Шойгу в Пекин 

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал о сотрудничестве Китая и России в военной сфере.
У России и Китая есть договоренность о демилитаризации полосы вдоль российско-китайской границы по 100 км в каждую сторону. Такое заявление сделал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, комментируя корреспонденту телеканала «Звезда» визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Пекин, где проходит совещание глав оборонных ведомств стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«У нас есть договоренность о демилитаризации полосы вдоль российско-китайской границы по 100 км в каждую сторону. Кроме того, мы ежегодно проводим совместные учения, как сухопутных сил и ВВС, так и флотов», — рассказал эксперт.
При этом Мураховский отметил, что «в прошлом году Китай впервые участвовал в совместных учениях с российским ВМФ в Балтийском море». Тогда же, по словам главного редактора журнала, моряки КНР «приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге».
«Кроме того, у нас тесное военно-техническое сотрудничество. Мы поставляли Китаю в больших объемах самолеты, в основном истребительной авиации, вертолеты, системы противовоздушной обороны, передали им ряд лицензий», — резюмировал Виктор Мураховский.
Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин, где проходит совещание министров обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.