У РФ и Китая есть договоренность о демилитаризации полосы вдоль границы: эксперт прокомментировал визит Шойгу в Пекин

«У нас есть договоренность о демилитаризации полосы вдоль российско-китайской границы по 100 км в каждую сторону. Кроме того, мы ежегодно проводим совместные учения, как сухопутных сил и ВВС, так и флотов», — рассказал эксперт.

При этом Мураховский отметил, что «в прошлом году Китай впервые участвовал в совместных учениях с российским ВМФ в Балтийском море». Тогда же, по словам главного редактора журнала, моряки КНР «приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге ».

«Кроме того, у нас тесное военно-техническое сотрудничество. Мы поставляли Китаю в больших объемах самолеты, в основном истребительной авиации, вертолеты, системы противовоздушной обороны, передали им ряд лицензий», — резюмировал Виктор Мураховский.