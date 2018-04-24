Рокеткамы будут установлены на всех ракетах, стартующих с Восточного

"Запуски с Восточного обеспечиваются камерами, устанавливаемыми на ракетах «Союз». Было два пуска, картинка у нас в Роскосмосе была в режиме реального времени для специалистов, и затем выкладывали съемку на сайт. Все следующие пуски ракет с Восточного также будут с рокеткамами", — сказал Хайлов.