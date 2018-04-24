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Рокеткамы будут установлены на всех ракетах, стартующих с Восточного
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Рокеткамы будут установлены на всех ракетах, стартующих с Восточного 

РИА Новости 46 минут назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На всех ракетах-носителях «Союз», предназначенных к запуску с космодрома Восточный, будут устанавливать бортовые видеокамеры, передающие изображение в режиме реального времени, сообщил журналистам заместитель гендиректора по автоматическим комплексам и системам госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов.
"Запуски с Восточного обеспечиваются камерами, устанавливаемыми на ракетах «Союз». Было два пуска, картинка у нас в Роскосмосе была в режиме реального времени для специалистов, и затем выкладывали съемку на сайт. Все следующие пуски ракет с Восточного также будут с рокеткамами", — сказал Хайлов.
Вместе с тем, при запусках ракет компании SpaceX Илона Маска видеокамеры работают в режиме прямого эфира, и миллионы зрителей могут увидеть все этапы полета ракеты, снятые прямо с ее борта, что повышает интерес общества к американским космическим запускам.
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