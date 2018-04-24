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Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана
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Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел в Москве переговоры со своим коллегой из Пакистана генералом Камаром Джавед Баджвой, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх-2018", — сообщили в российском военном ведомстве.
Также в ходе визита в Москву главнокомандующий Сухопутными войсками Пакистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, а затем военная делегация посетила музей Вооруженных сил России.
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