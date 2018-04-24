Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана

"В ходе переговоров обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх-2018", — сообщили в российском военном ведомстве.