Главком Сухопутными войсками обсудил сотрудничество с коллегой из Пакистана 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков провел в Москве переговоры со своим коллегой из Пакистана генералом Камаром Джавед Баджвой, сообщает Минобороны РФ.
"В ходе переговоров обсуждались вопросы двухстороннего военного сотрудничества, проведение совместных российско-пакистанских учений «Дружба-2018», а также участие пакистанских команд в Армейских международных играх-2018", — сообщили в российском военном ведомстве.
Также в ходе визита в Москву главнокомандующий Сухопутными войсками Пакистана возложил венок к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены, а затем военная делегация посетила музей Вооруженных сил России.