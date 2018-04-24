Кадры боевых стрельб С-300 «Фаворит» на полигоне Ашулук

Расчеты комплексов С-300 уничтожают воздушные цели условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области

Военнослужащие отразили удар самолетов, вертолетов и крылатых ракет условного противника.

В маневрах были задействованы системы С-300 и комплексы Панцирь-С. Всего в маневрах было задействовано 250 военнослужащих. Все мишени успешно поражены.