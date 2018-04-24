Кадры боевых стрельб С-300 «Фаворит» на полигоне Ашулук 

Расчеты комплексов С-300 уничтожают воздушные цели условного противника на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Военнослужащие отразили удар самолетов, вертолетов и крылатых ракет условного противника.
В маневрах были задействованы системы С-300 и комплексы Панцирь-С. Всего в маневрах было задействовано 250 военнослужащих. Все мишени успешно поражены.
С-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты полета. Разрабатывался в 1967-2005 годах НПО «Алмаз». С-300ПМУ2 способен уничтожать аэродинамические цели на дальности 3—200 км, баллистические — на дальности 5—40 км. Дальность обнаружения — 300км, максимальная скорость сопровождаемых целей — 10000 км/ч. Стоит на вооружении более чем 10 стран.
Ранее Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после нанесения Вашингтоном ракетного удара по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять ЗРК С-300 Дамаску.