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Вылет созданного вместо российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео
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Вылет созданного вместо российского Ан-70 украинского Ан-77 попал на видео 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: Lenta.ru
Украинский «Антонов» выложил в Facebook видео вылета прототипа Ан-77 в турецкий город Анталия, где турбореактивный средний военно-транспортный самолет примет участие в Eurasia Airshow.
Ан-77 представляет собой глубоко переработанный Ан-70. Последний создавался Украиной в кооперации с Россией, которая поставляла «Антонову» до 90 процентов комплектующих самолета. После прекращения военно-технического сотрудничества между Россией и Украиной работы по Ан-70 были свернуты. Новый самолет получил западные комплектующие.
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