Военнослужащим Воронежского гарнизона рассказали о новшествах военной ипотеки

В ходе встречи каждый военнослужащий мог задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ.

Специалисты Росвоенипотеки провели «День открытых дверей» для военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Воронежском территориальном гарнизоне, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Основной задачей новой формы взаимодействия органов военного управления гарнизона и жилищного обеспечения является активное решение проблемных вопросов сотрудниками Росвоенипотеки.

В ходе встречи каждый военнослужащий может задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Также мы проводим системный мониторинг развития накопительно-ипотечной системы и других форм жилищного обеспечения военнослужащих», — заявил начальник отдела ФГКУ «Западное региональное управление ЖО МО РФ» Андрей Дергунов.

Законодательство в области накопительно-ипотечной системы (НИС) постоянно совершенствуется, что позволяет военнослужащим в кратчайшие сроки и без лишних сложностей реализовать свое право на отдельное жилье.

С января текущего года количество документов, поступивших из воинских частей и соединений Воронежского гарнизона, для включения в реестр участников НИС, а также для оформления свидетельства на получение целевого жилищного займа возросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В ближайшей перспективе планируется провести «День открытых дверей» по вопросам обеспечения военнослужащих служебным жильем.