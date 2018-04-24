Ещё
Военнослужащим Воронежского гарнизона рассказали о новшествах военной ипотеки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Военнослужащим Воронежского гарнизона рассказали о новшествах военной ипотеки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе встречи каждый военнослужащий мог задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ.
Специалисты Росвоенипотеки провели «День открытых дверей» для военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Воронежском территориальном гарнизоне, сообщили в пресс-службе ЗВО.
«Основной задачей новой формы взаимодействия органов военного управления гарнизона и жилищного обеспечения является активное решение проблемных вопросов сотрудниками Росвоенипотеки.
В ходе встречи каждый военнослужащий может задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Также мы проводим системный мониторинг развития накопительно-ипотечной системы и других форм жилищного обеспечения военнослужащих», — заявил начальник отдела ФГКУ «Западное региональное управление ЖО МО РФ» Андрей Дергунов.
Законодательство в области накопительно-ипотечной системы (НИС) постоянно совершенствуется, что позволяет военнослужащим в кратчайшие сроки и без лишних сложностей реализовать свое право на отдельное жилье.
С января текущего года количество документов, поступивших из воинских частей и соединений Воронежского гарнизона, для включения в реестр участников НИС, а также для оформления свидетельства на получение целевого жилищного займа возросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
В ближайшей перспективе планируется провести «День открытых дверей» по вопросам обеспечения военнослужащих служебным жильем.
ТК «Звезда»: последние новости
Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области Военные летчики завершили подготовку к военному параду 9 мая на Красной площади Корабли Черноморского флота принимают участие в учении в Средиземном море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»178
В московском метро произошло ЧП6
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву23
Газпром готов построить «Северный поток-3»285
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ76
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение