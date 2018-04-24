Специалисты «Росвоенипотеки» провели День открытых дверей для военнослужащих Воронежского гарнизона

Как подчеркивают организаторы мероприятия, в ходе консультаций каждый военнослужащий может задать сотрудникам организации волнующий его вопрос и получить на него квалифицированный ответ.

Специалисты «Росвоенипотеки» провели День открытых дверей для военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Воронежском территориальном гарнизоне.

«Основной задачей новой формы взаимодействия органов военного управления гарнизона и жилищного обеспечения является активное решение проблемных вопросов сотрудниками «Росвоенипотеки». В ходе встречи каждый военнослужащий может задать специалисту вопрос и получить на него квалифицированный ответ. Также мы проводим системный мониторинг развития накопительно-ипотечной системы (НИС) и других форм жилищного обеспечения военнослужащих», –— рассказал начальник отдела ФГКУ «Западное региональное управление ЖО МО РФ» Андрей Дергунов

Законодательство в области НИС постоянно совершенствуется, что позволяет военнослужащим в кратчайшие сроки и без лишних сложностей реализовать свое право на отдельное жилье.

С января текущего года количество документов, поступивших из воинских частей и соединений Воронежского гарнизона, для включения в реестр участников НИС, а также для оформления свидетельства на получение целевого жилищного займа, возросло почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В ближайшей перспективе планируется провести День открытых дверей по вопросам обеспечения военнослужащих служебным жильем.