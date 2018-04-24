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Курсанты-танкисты учебного центра в Свердловской области учатся освобождать населенный пункт, удерживаемый условным противником
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Курсанты-танкисты учебного центра в Свердловской области учатся освобождать населенный пункт, удерживаемый условным противником 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Ежегодно 473-й учебный центр Центрального военного округа готовит более 6 тысяч младших специалистов для Минобороны и других силовых структур.
Более 500 курсантов 473-го учебного центра Центрального военного округа, дислоцированного в Свердловской области, проведут танковые бои в городе с применением вооружения танков Т-72Б и бронетранспортеров БТР-82А.
По замыслу учений военнослужащие проведут учебную операцию по освобождению населенного пункта, удерживаемого условным противником. Курсанты отработают уничтожение легкобронированной техники, огневых точек «противника» на так называемых «рваных» дистанциях, когда мишени появляются на разном удалении и на короткое время. Не менее половины огневых тренировок пройдет в ночное время.
Учения проводятся в рамках контрольных занятий и продлятся до конца недели. В ходе проверки планируется израсходовать около 1 тыс. штатных 125-мм артиллерийских выстрелов.
Ежегодно 473-й учебный центр ЦВО готовит более 6 тысяч младших специалистов для Минобороны и других силовых структур.
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