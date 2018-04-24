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Штурмовые группы спецназа ЮВО вернулись в ППД на Кубани после 30-километрового марш-броска в режиме радиотишины
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Штурмовые группы спецназа ЮВО вернулись в ППД на Кубани после 30-километрового марш-броска в режиме радиотишины 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Перед этим военнослужащие отработали десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и выполнили специальные задачи в тылу условного противника.
Штурмовые группы спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, после десантирования и отработки специальных задач в тылу условного противника совершили комплексный 30-километровый марш-бросок в пункт постоянной дислокации (ППД) в условиях радиоэлектронного воздействия технических средств условного противника.
Высадка проходила одновременно с четырех вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», прикрытие которых осуществляли экипажи ударных вертолетов Ми-35М, а затем в ходе марш-броска спецназовцы выполнили около 20 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым.
Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводилось не более трех суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.
Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 кг.
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