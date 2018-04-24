Штурмовые группы спецназа ЮВО вернулись в ППД на Кубани после 30-километрового марш-броска в режиме радиотишины

Перед этим военнослужащие отработали десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и выполнили специальные задачи в тылу условного противника.

Штурмовые группы спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, после десантирования и отработки специальных задач в тылу условного противника совершили комплексный 30-километровый марш-бросок в пункт постоянной дислокации (ППД) в условиях радиоэлектронного воздействия технических средств условного противника.

Высадка проходила одновременно с четырех вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», прикрытие которых осуществляли экипажи ударных вертолетов Ми-35М, а затем в ходе марш-броска спецназовцы выполнили около 20 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенных к боевым.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач отводилось не более трех суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.

Все военнослужащие действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 кг.