Ярославские энергетики показали спецтехнику на командно-штабных учений

Ярославской области прошли командно-штабные учения по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый и пожароопасный периоды.

Вместе с региональным МЧС , пожарно-спасательными подразделениями, лесной охраной, центром гражданской защиты и другими службами в смотре спецтехники принял участие филиал ПАО «МРСК Центра» -«Ярэнерго». Энергетики продемонстрировали бурильно-крановую машину, автогидроподъёмник и бригадный автомобиль. Вся техника оснащена необходимым оборудованием и может привлекаться для выполнения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, попавших в зону ЧС.

В «Ярэнерго» ежегодно проводится комплекс противопаводковых и противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергообъектов, трансформаторных подстанций, питающих центров и линий электропередачи. Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений филиалом полностью укомплектован аварийный резерв, подготовлены необходимые силы и средства, налажено взаимодействие и оперативная связь с подразделениями МЧС, местными администрациями, гидрометеорологическими службами.

Бизнес