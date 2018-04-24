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Ярославские энергетики показали спецтехнику на командно-штабных учений
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Ярославские энергетики показали спецтехнику на командно-штабных учений 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Ярославской области прошли командно-штабные учения по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый и пожароопасный периоды.
Вместе с региональным МЧС, пожарно-спасательными подразделениями, лесной охраной, центром гражданской защиты и другими службами в смотре спецтехники принял участие филиал ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго». Энергетики продемонстрировали бурильно-крановую машину, автогидроподъёмник и бригадный автомобиль. Вся техника оснащена необходимым оборудованием и может привлекаться для выполнения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах, попавших в зону ЧС.
В «Ярэнерго» ежегодно проводится комплекс противопаводковых и противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергообъектов, трансформаторных подстанций, питающих центров и линий электропередачи. Для оперативной ликвидации возможных технологических нарушений филиалом полностью укомплектован аварийный резерв, подготовлены необходимые силы и средства, налажено взаимодействие и оперативная связь с подразделениями МЧС, местными администрациями, гидрометеорологическими службами.
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