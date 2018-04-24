В Австралии нашли останки неизвестного корабля

Специалисты Австралийского института морских наук во время сканирования морского дна у северного побережья Западной Австралии обнаружили неизвестные обломки затонувшего корабля.

Согласно их данным, находка покоится на глубине 60 метров и простирается в длину на 37 метров. Она неожиданно появилась на сонаре во время картирования дна. Сперва экипаж закончил работу, а затем вернулся, чтобы лучше рассмотреть таинственный объект. По оценкам исследователей, останки относятся к некому кораблю, затонувшему в ХХ веке. Отснятые видеоматериалы они отдали в Музей Западной Австралии для дальнейшего изучения. Координаты обломков держатся в секрете для того, чтобы местные жители не отправились изучать их самостоятельно.

chris pash

Член экипажа Майлс Парсонс (Miles Parsons) поделился впечатлениями от находки:

«Это определенно не то, что открываешь каждый день. Едва мы увидели возвышение, сразу поняли — оно искусственное. Все тут же заволновались, затем начали звонить. Никто не понимал, что происходит. Поэтому мы решили вернуться и рассмотреть все повнимательнее, для этого спустили буксируемую камеру. Мы будем поддерживать связь с музеем, чтобы узнать, что они выяснят».

chris pash

Эксперт по подводной акустике Иэн Парнум (Iain Parnum) из Университета Картина ( Австралия ) считает, что таких находок в будущем прибавится, так как огромная часть морского дна Австралии остается неисследованной.