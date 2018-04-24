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В Австралии нашли останки неизвестного корабля
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В Австралии нашли останки неизвестного корабля 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Специалисты Австралийского института морских наук во время сканирования морского дна у северного побережья Западной Австралии обнаружили неизвестные обломки затонувшего корабля.
Согласно их данным, находка покоится на глубине 60 метров и простирается в длину на 37 метров. Она неожиданно появилась на сонаре во время картирования дна. Сперва экипаж закончил работу, а затем вернулся, чтобы лучше рассмотреть таинственный объект. По оценкам исследователей, останки относятся к некому кораблю, затонувшему в ХХ веке. Отснятые видеоматериалы они отдали в Музей Западной Австралии для дальнейшего изучения. Координаты обломков держатся в секрете для того, чтобы местные жители не отправились изучать их самостоятельно.
chris pash
Член экипажа Майлс Парсонс (Miles Parsons) поделился впечатлениями от находки:
«Это определенно не то, что открываешь каждый день. Едва мы увидели возвышение, сразу поняли — оно искусственное. Все тут же заволновались, затем начали звонить. Никто не понимал, что происходит. Поэтому мы решили вернуться и рассмотреть все повнимательнее, для этого спустили буксируемую камеру. Мы будем поддерживать связь с музеем, чтобы узнать, что они выяснят».
chris pash
Эксперт по подводной акустике Иэн Парнум (Iain Parnum) из Университета Картина (Австралия) считает, что таких находок в будущем прибавится, так как огромная часть морского дна Австралии остается неисследованной.
В марте произошло знаковое событие для тех, кто следит за историей военно-морского флота: Филиппины вывели из состава флота старейший из всех находившихся в строю крупных боевых кораблей — фрегат PS 11 Rajah Humabon.
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