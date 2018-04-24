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Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода
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Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С зенитчиками бригады береговой обороны Черноморского флота завершился полевой выход на полигонах боевой подготовки флота в Крыму.
На начальном этапе мероприятия было проведено боевое слаживание расчетов противовоздушной обороны (ПВО) с отработкой тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки.
Завершился полевой выход проведением тренировок с боевыми стрельбами по малоразмерным высотным и низколетящим целям из штатного вооружения подразделений ПВО.
В частности, перед расчетами зенитных ракетных комплексов стояла задача уничтожить воздушные цели как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.
В настоящее время личный состав и техника вернулись в пункты постоянной дислокации.
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