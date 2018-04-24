Подразделения ПВО бригады береговой обороны Черноморского флота завершили выполнение задач полевого выхода

С зенитчиками бригады береговой обороны Черноморского флота завершился полевой выход на полигонах боевой подготовки флота в Крыму

На начальном этапе мероприятия было проведено боевое слаживание расчетов противовоздушной обороны (ПВО) с отработкой тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки.

Завершился полевой выход проведением тренировок с боевыми стрельбами по малоразмерным высотным и низколетящим целям из штатного вооружения подразделений ПВО.

В частности, перед расчетами зенитных ракетных комплексов стояла задача уничтожить воздушные цели как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.

В настоящее время личный состав и техника вернулись в пункты постоянной дислокации.