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Уралвагонзавод раскрыл секреты нового «Буратино» 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
Южный военный округ получил партию модернизированных тяжелых огнеметных систем «Буратино». «Машины отличает новая пусковая установка, динамическая защита, двигатель, а также термобарические ракеты с увеличенной дальностью», — сообщает пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод», на чьем дочернем предприятии (Омсктрансмаш) обновляли комплексы.
Система залпового огня создана на базе танка Т-72, но вместо орудийной башни здесь установлена поворотная пусковая установка с 24 термобарическими ракетами калибра 220 миллиметров. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя — это дает высокую точность стрельбы. Дальность полета ракет увеличена до шести тысяч метров.
"Для ТОС-1А специально модернизировали и транспортно-заряжающую машину, — пояснили на УВЗ. — Она также выполнена на базе танка Т-72 и имеет комплект из 24 ракет. Их перезагрузка на боевую машину с помощью специального манипулятора в полевых условиях занимает всего 24 минуты".
На обновленном «Буратино» стоит динамическая защита, а значит, система может использоваться в составе танковых подразделений.
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