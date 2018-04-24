Уралвагонзавод раскрыл секреты нового «Буратино»

Южный военный округ получил партию модернизированных тяжелых огнеметных систем «Буратино». «Машины отличает новая пусковая установка, динамическая защита, двигатель, а также термобарические ракеты с увеличенной дальностью», — сообщает пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод» , на чьем дочернем предприятии ( Омсктрансмаш ) обновляли комплексы.

Система залпового огня создана на базе танка Т-72, но вместо орудийной башни здесь установлена поворотная пусковая установка с 24 термобарическими ракетами калибра 220 миллиметров. Наведение на цель осуществляется с помощью лазерного дальномера и баллистического вычислителя — это дает высокую точность стрельбы. Дальность полета ракет увеличена до шести тысяч метров.

"Для ТОС-1А специально модернизировали и транспортно-заряжающую машину, — пояснили на УВЗ. — Она также выполнена на базе танка Т-72 и имеет комплект из 24 ракет. Их перезагрузка на боевую машину с помощью специального манипулятора в полевых условиях занимает всего 24 минуты".

На обновленном «Буратино» стоит динамическая защита, а значит, система может использоваться в составе танковых подразделений.