В Петербурге начались плановые антитеррористические учения 

В Санкт-Петербурге начались плановые антитеррористические учения, сообщает Nation News.
Они проходят на территории «Морского вокзала».
Как рассказали в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в мероприятии участвуют сотрудники спецслужб, оперативные силы и средства правоохранительных органов.
Организаторы просят с пониманием отнестись к возможному ограничению проезда к «Морскому вокзалу», передаёт Inforeactor со ссылкой на представителей оперативного штаба УФСБ.
Ранее сообщалось об антитеррористическиих учениях в Керчи.