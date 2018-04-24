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В Петербурге начались плановые антитеррористические учения
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Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой

В Петербурге начались плановые антитеррористические учения 

RT на русском 1 час назад
В Санкт-Петербурге начались плановые антитеррористические учения, сообщает Nation News.
Они проходят на территории «Морского вокзала».
Как рассказали в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, в мероприятии участвуют сотрудники спецслужб, оперативные силы и средства правоохранительных органов.
Организаторы просят с пониманием отнестись к возможному ограничению проезда к «Морскому вокзалу», передаёт Inforeactor со ссылкой на представителей оперативного штаба УФСБ.
Ранее сообщалось об антитеррористическиих учениях в Керчи.
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