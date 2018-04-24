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В Самаре состоялась первая репетиция Парада Победы
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В Самаре состоялась первая репетиция Парада Победы 

Волга Ньюс 1 час назад
В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей «Тигр». Также в парадном строю прошли четыре единицы техники оперативного тактического ракетного комплекса ОТРК «Искандер-М», две машины зенитного ракетного комплекса «С-300». Были представлены самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, техника связи. Всего задействовано 50 единиц техники.
В самарском параде в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 1,8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю представлены офицеры управления 2-й общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД.
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