В Самаре состоялась первая репетиция Парада Победы

В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей «Тигр». Также в парадном строю прошли четыре единицы техники оперативного тактического ракетного комплекса ОТРК «Искандер-М», две машины зенитного ракетного комплекса «С-300». Были представлены самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, техника связи. Всего задействовано 50 единиц техники.