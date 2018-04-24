Ледокол «Илья Муромец» продолжит испытания в проливе Карские ворота

"Экипаж новейшего ледокола Северного флота «Илья Муромец» продолжает работу по плану ледовых испытаний в Арктике. Сегодня судно вошло в пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В ближайшее время испытания продолжатся в этом районе", — сказал он.

По словам Серги, погода в целом благоприятствует проведению испытаний. Ветер дует с юго-западных направлений со скоростью до 10 метров в секунду. Толщина льда варьируется от 30 до 80 сантиметров, иногда доходит до метра.

В данных условиях новая техника подтверждает заявленные производителем характеристики, добавил Серга.