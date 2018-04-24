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Ледокол «Илья Муромец» продолжит испытания в проливе Карские ворота
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Ледокол «Илья Муромец» продолжит испытания в проливе Карские ворота 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Новейший ледокол Северного флота (СФ) "Илья Муромец" продолжит испытания в проливе Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Экипаж новейшего ледокола Северного флота «Илья Муромец» продолжает работу по плану ледовых испытаний в Арктике. Сегодня судно вошло в пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач. В ближайшее время испытания продолжатся в этом районе", — сказал он.
По словам Серги, погода в целом благоприятствует проведению испытаний. Ветер дует с юго-западных направлений со скоростью до 10 метров в секунду. Толщина льда варьируется от 30 до 80 сантиметров, иногда доходит до метра.
В данных условиях новая техника подтверждает заявленные производителем характеристики, добавил Серга.
Ледокол «Илья Муромец» построен на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину — 85 метров, ширину — около 20 метров. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.
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