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СМИ: Для военнослужащих-контрактников в России могут ввести ежегодную диспансеризацию
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СМИ: Для военнослужащих-контрактников в России могут ввести ежегодную диспансеризацию 

RT на русском 1 час назад
Для российских военнослужащих-контрактников могут ввести обязательную ежегодную диспансеризацию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны.
Соответствующий проект поправок готовится в федеральный закон «О статусе военнослужащих».
Документ предписывает всем контрактникам не реже раза в год проходить углублённое медицинское обследование. Перечень исследований для медосмотра будут назначать индивидуально.
Особенно тщательно предполагается проверить тех, кто, например, участвует в антитеррористических операциях, выполняет задачи в условиях чрезвычайного положения.
В настоящее время поправки находятся на стадии согласования в силовых ведомствах и проходят независимую антикоррупционную экспертизу. Изменения в закон могут быть внесены в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в Центральном военном округе началась масштабная проверка войск с учётом внедрения сирийского опыта.
Также Newinform передавало, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились крупные учения с участием около 4 тыс. человек.
RT на русском: последние новости
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