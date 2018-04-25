Airbus выпустит сверхдальний самолет

У этой новинки дальность полета увеличилась с 15 до 17,9 тысяч километров, сообщила пресс-служба авиаконцерна.

Первый полет самолета, получившего обозначение A350-900ULR, состоялся 23 апреля 2018 года в Тулузе Франции ) и был признан успешным.

Airbus усовершенствовал A350-900ULR за счет центрального топливного бака увеличенного объема. Максимальная взлетная масса самолета по сравнению с базовой версией выросла на 5 тонн — до 280 тонн. Компания также изменила некоторые аэродинамические элементы нового самолета. В частности, инженеры увеличили длину закрылков на 0,3 м и немного изменили стреловидность крыла.

Концерн Airbus намерен завершить летные испытания A350-900ULR и начать поставку первых серийных самолетов заказчикам во второй половине 2018 года.