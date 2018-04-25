Airbus выпустит сверхдальний самолет 

У этой новинки дальность полета увеличилась с 15 до 17,9 тысяч километров, сообщила пресс-служба авиаконцерна.
Первый полет самолета, получившего обозначение A350-900ULR, состоялся 23 апреля 2018 года в Тулузе (Франции) и был признан успешным.
Airbus усовершенствовал A350-900ULR за счет центрального топливного бака увеличенного объема. Максимальная взлетная масса самолета по сравнению с базовой версией выросла на 5 тонн — до 280 тонн. Компания также изменила некоторые аэродинамические элементы нового самолета. В частности, инженеры увеличили длину закрылков на 0,3 м и немного изменили стреловидность крыла.
Концерн Airbus намерен завершить летные испытания A350-900ULR и начать поставку первых серийных самолетов заказчикам во второй половине 2018 года.
В мире несколько авиакомпаний намерены расширить свою сеть дальних беспосадочных перелетов, сообщил N+1. Это позволит ускорить межконтинентальные пассажирские перевозки. В августе 2017 года австралийская авиакомпания Qantas сообщила о намерении запустить к 2022 году самый длинный маршрут в мире, Сидней — Лондон. Расстояние между этими городами составляет чуть больше 16 тыс. км. Продолжительность полета около 20 часов. На перелет из Сиднея в Лондон будет уходить на три часа меньше по сравнению с самыми быстрыми ныне действующими маршрутами, подсчитали в Qantas. На новом направлении австралийская авиакомпания планирует использовать лайнеры Boeing 777X и Airbus A350.