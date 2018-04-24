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Су-27, «Терминатор» и «Аллигатор»: военные рассказали, что ростовчане увидят в небе в день юбилея ЮВО
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Су-27, «Терминатор» и «Аллигатор»: военные рассказали, что ростовчане увидят в небе в день юбилея ЮВО 

161.ru 22 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня в Ростовской области и Краснодарском крае проходят тренировки самолетов и вертолетов, которые выступят 5 мая на военном параде в честь 100-летия образования Южного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, в мероприятии участвуют 50 современных боевых машин.
Вертолеты выполнят полеты на укороченных дистанциях со скоростью 100–180 км/ч, а самолеты — 600 км/час. Управлять техникой будут специалисты, имеющие высокий уровень летного мастерства.
— В парадный строй войдут самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и армейской авиации ЮВО — Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор», — рассказал начальник пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев. — Кульминацией праздника станут показательные выступления парашютистов. которые сквозь дымовую завесу пронесут флаг Российской Федерации и знамя Южного военного округа.
Всем этим ростовчане смогут полюбоваться 5 мая. В этот день в 10:00 на Театральной площади начнется праздничный парад войск ростовского гарнизона. А в 13:00 в воздух над набережной Дона поднимется боевая авиация. И в это же время впервые с набережной ростовчане смогут наблюдать парад боевых кораблей, среди которых будет большой десантный корабль Черноморского флота, противодиверсионный катер «Грачонок», десантный катер «Акула» и малый артиллерийский корабль Каспийской флотилии.
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