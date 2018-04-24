Летчики ЮВО, принимающие участие в воздушном параде на 100-летие военного округа, приступили к тренировочным полетам

Экипажи боевых самолетов и вертолетов армейской авиации отработают элементы групповой слётанности в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях.

Краснодарском крае. Сегодня экипажи более 50 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые привлекаются 5 мая на военный парад в Ростове-на-Дону в честь 100-летия образования военного округа, приступили к тренировочным полетам в Ростовской области

В ходе тренировочных полетов экипажи боевых самолетов и вертолетов армейской авиации отработают элементы групповой слётанности в составе групп, звеньев и пар, а также выполнят построение парадного строя с пролетом на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты будут выполнены на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/час, военно-транспортная на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/час.

В парадный строй войдут самолеты военно-транспортной авиации ВКС России — Ил-76, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО — Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34 и армейской авиации ЮВО — Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор».

Проход вертолетной группы будет осуществляться на укороченных дистанциях со скоростью от 100 до 180 км/час с интервалом в 50 метров между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации пролетят на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/час, военно-транспортная на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/час.

Экипажи самолетов и вертолетов составлены только из высококлассных специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Кульминацией воздушного парада авиации станут показательные выступления парашютистов ЮВО, которые после постановки дымовой завесы самолетами Су-24М, на управляемых парашютных системах пронесут в свободном полете Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя Южного военного округа.

5 мая состоится динамический показ военной авиационной техники в небе над Ростове-на-Дону. Экипажи вертолетов откроют воздушный парад над городской набережной, являясь своеобразной небесной знаменной группой, с флагами Российской Федерации и видов Вооруженных Сил.

Ранее авиационная техника была перебазирована на оперативные аэродромы ЮВО.