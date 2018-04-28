Аксенов: загрузка предприятий ОПК Крыма составляет около 50%

"Загрузка предприятий ОПК Крыма сейчас уже около 50% в общей сложности, однако остается еще много вопросов, которые требуют постоянного внимания и контроля. Уверен, что в рамках сегодняшнего совещания найдем пути решения всех стоящих перед нами задач", — сказал Аксенов.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы, связанные с кадровым обеспечением морской деятельности РФ, включая вопросы подготовки кадров для организации рыболовства, а также о ходе доработки проекта федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью в Российской Федерации».