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Аксенов: загрузка предприятий ОПК Крыма составляет около 50%
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Аксенов: загрузка предприятий ОПК Крыма составляет около 50% 

ТАСС 19 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
ЯЛТА, 28 апреля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма (ОПК) загружены в общей сложности приблизительно на 50%, сообщил в субботу на заседании Морской коллегии при правительстве РФ глава региона Сергей Аксенов.
В работе коллегии, которая проходит под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, принимают участие руководители промышленных предприятий Республики Крым и Севастополя.
"Загрузка предприятий ОПК Крыма сейчас уже около 50% в общей сложности, однако остается еще много вопросов, которые требуют постоянного внимания и контроля. Уверен, что в рамках сегодняшнего совещания найдем пути решения всех стоящих перед нами задач", — сказал Аксенов.
В ходе заседания планируется рассмотреть вопросы, связанные с кадровым обеспечением морской деятельности РФ, включая вопросы подготовки кадров для организации рыболовства, а также о ходе доработки проекта федерального закона «О государственном управлении морской деятельностью в Российской Федерации».
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