В ЦВО рассказали, когда в Самаре пройдут генеральные репетиции парада

Во вторник, 24 апреля, на аэродроме Кряж в областной столице состоялась первая объединенная репетиция парада 9 Мая с участием военной техники.

Здесь собрались более 1000 человек и 30 единиц новейшей техники. Тренировки у военных начались еще в феврале — в частях по месту службы. С апреля тренируются на Кряжу. Журналисты 63.ru вели онлайн-трансляцию с репетиции. Посмотрите на тех, кто защищает и охраняет нас.

— В Самаре репетиции парада состоятся 2, 4 и 5 мая, — рассказали 63.ru представители пресс-службы Центрального военного округа.

Парад Победы в областной столице пройдет 9 мая. Начало в 10:00.

Уже известно, что по площади Куйбышева прошествуют 1800 человек в парадных расчетах.

От Министерства обороны Российской Федерации — 1115 человек: роты барабанщиков и почетного караула, представители управления штаба Второй общевойсковой армии, сводная рота женщин-военных, 12 рот воинских частей самарского гарнизона.

Кроме того, в параде традиционно принимают участие представители нескольких силовых ведомств. Всего 716 человек: рота юнармейцев, две роты МЧС России, сводный батальон от управления ФСИН России по Самарской области, расчеты самарского управления войск национальной гвардии России и ГУ МВД России по Самарской области.

В механизированной колонне проедет 49 единиц военной техники, среди них танки Т-72 Б3, БТР— 82АМ; техника ракетных войск и артиллерии: «МСТА-С», «Град», «Искандер-М», «Ураган»; автомобили «Урал-4320», КАМАЗ-6350, ГАЗ-2330 «Тигр». Впервые в параде задействуют автомобили УАЗ «Пикап».

Пока решается вопрос о том, пролетит ли в этом году над Самарой военная авиация. В прошлом году это были вертолеты Ми-2, Ми-8 и бомбардировщики Су-24.

После на площадь выйдут участники шествия «Бессмертный полк». До 3 мая жители Самары, которые хотят принять участие в акции, могут бесплатно изготовить фото своих родных.