В Самаре прошла первая репетиция парада Победы

САМАРА , 24 апр — РИА Новости . Пять бронеавтомобилей «Тигр», а также четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, впервые будут участвовать в параде Победы в Самаре, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Сегодня в Самаре на аэродроме Кряж состоялась первая перед парадом … тренировка войск самарского гарнизона с участием военной техники. В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей «Тигр», — говорится в сообщении.

Первая репетиция парада Победы с участием спецтехники прошла в Самаре

По данным пресс-службы, также в парадном строю прошли четыре единицы техники ракетного комплекса ОТРК «Искандер-М» и две машины зенитного ракетного комплекса «С-300». Кроме того, были представлены самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А. Всего в репетиции было задействовано 50 единиц техники.