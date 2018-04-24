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В Самаре прошла первая репетиция парада Победы
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В Самаре прошла первая репетиция парада Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 24 апр — РИА Новости. Пять бронеавтомобилей «Тигр», а также четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, впервые будут участвовать в параде Победы в Самаре, сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Сегодня в Самаре на аэродроме Кряж состоялась первая перед парадом … тренировка войск самарского гарнизона с участием военной техники. В ней впервые были представлены четыре пикапа УАЗ «Патриот», принятые на вооружение российской армии с учетом сирийского опыта, и пять бронеавтомобилей «Тигр», — говорится в сообщении.
Первая репетиция парада Победы с участием спецтехники прошла в Самаре
По данным пресс-службы, также в парадном строю прошли четыре единицы техники ракетного комплекса ОТРК «Искандер-М» и две машины зенитного ракетного комплекса «С-300». Кроме того, были представлены самоходные гаубицы «Мста-С» и реактивные системы залпового огня «Ураган», танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А. Всего в репетиции было задействовано 50 единиц техники.
Отмечается, что в параде Победы в Самаре примут участие около 1,8 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это расчеты танковых, ракетных, артиллерийских, мотострелковых, инженерных, разведывательных подразделений. Также в парадном строю будут представлены офицеры управления второй общевойсковой армии, юнармейцы, представители МЧС и МВД РФ.
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