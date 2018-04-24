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Волгоградские спасатели выпустили на воду тройку новых катеров
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Волгоградские спасатели выпустили на воду тройку новых катеров 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградские спасатели вышли на дежурство на новых катерах, приехавших в город ради чемпионата мира по футболу.
— В Волгограде раньше срока начался хороший разлив, поэтому мы уже сегодня сбросили два катера на воду, — рассказали на центральной поисково-спасательной станции. — Пока в нашем «гараже» три новых лодки. Вскоре они появятся во всех районах города.
Более мощные и современные катера приехали в Волгоград на прошлой неделе. Поступившие в Волгоград судна — это два служебных катера ГИМС МЧС России проекта БЛ-820 и одно моторное судно «Корвет 850». Последнее построено в России для нужд МЧС и предназначено для патрулирования и спасательных работ.
До чемпионата мира один катер будет храниться в поисково-спасательном отряде Красноармейского района, два других — в Центральном.
— У катеров есть навигационная система, GPS. У машин очень мощные двигатели. На одном катере — 320 лошадиных сил, на другом — 250, — уточнили спасатели.
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