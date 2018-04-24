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Чего Россия не покажет на параде Победы
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Чего Россия не покажет на параде Победы 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Не станет исключением и 9 мая 2018 года — перед Кремлем впервые пройдут БМПТ «Терминатор», системы ПВО «Тор-М2» и боевые роботы, будет показан и беспилотник малого радиуса действия «Корсар».
Именно «Корсар» привлек внимание аналитика Центра военно-морского анализа США Самюэля Бендетта. «Этот аппарат практически неизвестен за пределами узкого круга военных. У России есть большой флот беспилотников, использованных в Сирии: „Элерон-3“ ближнего радиуса действия, дальние „Орлан-10“ и „Форпост“. Есть и другие БПЛА небольшого размера. Их отсутствие на параде удивляет на фоне решения впервые продемонстрировать беспилотные системы», — пишет Бендетт в статье, опубликованной War is Boring.
Возможно, отсутствие большинства летающих роботов вызвано их небольшими размерами, неподходящими для масштабного шоу, предполагает автор. Тем не менее за последние несколько лет Россия добилась больших успехов в создании широкого спектра воздушных, наземных и морских роботов.
— Летающие беспилотники широко применяются в операциях российских военных. Вот почему решение показать их так интересно, — считает Бендетт. Он отмечает отсутствие в программе парада новейшего дальнего беспилотника «Орион-Е», представленного публике на форуме «Армия-2017» и наземных боевых роботов «Соратник» и «Нерехта», проходящих цикл боевых испытаний. Сухопутные беспилотники представлены семейством «Уран»: 6-тонной саперной машиной и 9-тонной разведывательно-ударной, похожей на маленький танк.
— В любом случае, выбор неизвестного беспилотника перед несколькими другими, уже успевшими зарекомендовать себя, является… любопытным решением, — резюмирует автор. — Возможно, Россия приберегает часть новинок для будущих парадов.
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