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Росгвардия заказала два вертолета Ми-8АМТШ для части в Северной Осетии
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Росгвардия заказала два вертолета Ми-8АМТШ для части в Северной Осетии 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Росгвардия закупает для войсковой части в Северной Осетии два вертолета Ми-8АМТШ за 816,6 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что один вертолет нужно поставить до конца этого года, второй — до конца 2019 года. Место поставки — войсковая часть 5592, город Моздок.
Военно-транспортные вертолеты Ми-8АМТШ — одни из самых современных и оснащенных вертолетов типа Ми-8/171. Они способны перевозить до четырех тысяч килограммов грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до четырех тысяч килограммов на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяет эффективно решать поставленные задачи. Вертолеты могут быть использованы для поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для специальных задач.
Вертолеты Ми-8АМТШ оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи, их светотехническое оборудование адаптировано для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.
Изготавливаются вертолеты на Улан-Удэнском авиационном заводе.
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