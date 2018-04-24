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Росгвардия обзаведется системой борьбы со «стойкой реакцией избегания»
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Росгвардия обзаведется системой борьбы со «стойкой реакцией избегания» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Росгвардия объявила тендер на поставку «системы комплексного нелетального воздействия» для борьбы с нарушителями правопорядка за 65,2 млн рублей, говорится в заявке на портале госзакупок.
Подробного описания системы не приводится, сообщается лишь, что система «предназначена для создания стойкой реакции избегания, препятствующей их нахождению в области воздействия», передает РИА «Новости».
По данным заявки, комплект стоит 32,6 млн рублей. За счет федерального бюджета в рамках гособоронзаказа планируется закупить два таких комплекса.
В требованиях поставки указано, что товар необходимо поставить до конца октября на склад войсковой части в подмосковной Балашихе.
Напомним, в январе 2017 года замначальника центра — главный инженер Александр Коршков сообщил, что Росгвардия получит на вооружение многофункциональную дубинку-электрошокер ZEUS, она уже прошла испытания и войсковую апробацию в Центре инженерно-технического обеспечения ведомства.
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