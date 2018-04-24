В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов

В ходе практической части учения зенитчики совершили марш в заданный район, где по замыслу учения заступили на боевое дежурство с целью прикрытия аэродрома.

Хабаровском крае с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа состоялось тактическое учение по охране стратегически важного объекта.

Для усложнения задачи расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» для выполнения электронных пусков ракет была смоделирована ситуация по уничтожению группы воздушных целей, имитирующих атаковавшие военный аэродром беспилотники условных террористов.

В ходе практической части учения зенитчики совершили марш в заданный район, где по замыслу учения заступили на боевое дежурство с целью прикрытия аэродрома.

После прибытия военнослужащие осуществили развертывание комплексов и заступление на боевое дежурство. В ходе несения боевого дежурства были выполнены действия по доведению и получению сигнала об обнаружении группы летательных аппаратов условных террористов.

Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.