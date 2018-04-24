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В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов
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В Хабаровском крае расчеты ЗРПК «Панцирь» отразили атаку БЛА условных террористов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе практической части учения зенитчики совершили марш в заданный район, где по замыслу учения заступили на боевое дежурство с целью прикрытия аэродрома.
В Хабаровском крае с военнослужащими соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа состоялось тактическое учение по охране стратегически важного объекта.
Для усложнения задачи расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» для выполнения электронных пусков ракет была смоделирована ситуация по уничтожению группы воздушных целей, имитирующих атаковавшие военный аэродром беспилотники условных террористов.
В ходе практической части учения зенитчики совершили марш в заданный район, где по замыслу учения заступили на боевое дежурство с целью прикрытия аэродрома.
После прибытия военнослужащие осуществили развертывание комплексов и заступление на боевое дежурство. В ходе несения боевого дежурства были выполнены действия по доведению и получению сигнала об обнаружении группы летательных аппаратов условных террористов.
Расчеты ЗРПК «Панцирь» выполнили нормативы по поиску, обнаружению, классификации и сопровождению воздушных целей.
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