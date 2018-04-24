Военнослужащие ВВО совместно с подразделениями ВДВ на одном из островов Курильской гряды уничтожили воздушный и морской десант условного противника

В ходе динамического розыгрыша одного из тактических эпизодов учения военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны.

Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа совместно с военнослужащими подразделений Воздушно-десантных войск осуществили высадку тактического воздушного десанта на один из островов Малой Курильской гряды.

В ходе динамического розыгрыша одного из тактических эпизодов учения военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны.

Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийских установок «Гиацинт».

На завершающем этапе военнослужащие уничтожили десантно-диверсионные силы условного противника, предотвратили высадку морского и воздушного десанта условного противника.

В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника, огонь корректировали расчеты БЛА «Орлан-10».

Подводя предварительные итоги командир армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков отметил, что все участники показали высокий уровень слаженности действий в рамках межвидового взаимодействия, основные цели учения достигнуты.

Мероприятия состоялись в рамках тактического учения с боевой стрельбой, проводимого в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

К учению привлекалось свыше 2.5 тыс. человек, было задействовано порядка 800 единиц техники, в частности, танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ «Гвоздика», «Акация», РСЗО «Град», противотанковые орудия «Рапира», минометы, порядка 8 летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), 3 боевых надводных корабля ТОФ.