Ещё
Военнослужащие ВВО совместно с подразделениями ВДВ на одном из островов Курильской гряды уничтожили воздушный и морской десант условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие ВВО совместно с подразделениями ВДВ на одном из островов Курильской гряды уничтожили воздушный и морской десант условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе динамического розыгрыша одного из тактических эпизодов учения военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны.
Военнослужащие пулеметно-артиллерийского соединения Восточного военного округа совместно с военнослужащими подразделений Воздушно-десантных войск осуществили высадку тактического воздушного десанта на один из островов Малой Курильской гряды.
В ходе динамического розыгрыша одного из тактических эпизодов учения военнослужащие в условиях активного применения условным противником средств РЭБ отработали задачи по противодесантной обороне островной зоны.
Прикрывали обороняющихся экипажи вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации округа, расчеты РСЗО «Град» и артиллерийских установок «Гиацинт».
На завершающем этапе военнослужащие уничтожили десантно-диверсионные силы условного противника, предотвратили высадку морского и воздушного десанта условного противника.
В ходе этапа боевой стрельбы были уничтожены надводные цели, имитирующие корабли условного противника, огонь корректировали расчеты БЛА «Орлан-10».
Подводя предварительные итоги командир армейского корпуса генерал-майор Дмитрий Глушенков отметил, что все участники показали высокий уровень слаженности действий в рамках межвидового взаимодействия, основные цели учения достигнуты.
Мероприятия состоялись в рамках тактического учения с боевой стрельбой, проводимого в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.
К учению привлекалось свыше 2.5 тыс. человек, было задействовано порядка 800 единиц техники, в частности, танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе САУ «Гвоздика», «Акация», РСЗО «Град», противотанковые орудия «Рапира», минометы, порядка 8 летательных аппаратов (Ми-8АМТШ), 3 боевых надводных корабля ТОФ.
ТК «Звезда»: последние новости
Цели уничтожены: комплексы «Фаворит» и «Панцирь» сдержали атаку «неприятеля» в Астраханской области Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ 4-й армии ВВС и ПВО принимают участие в учении по тушению пожаров в Ростовской области В 2018 году рекордное количество выпускников окончили учебный центр связи РВСН с «красным дипломом»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины249
Кремль готовит суперманевр481
Британия ответила РФ по делу Скрипаля52
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма45
Что Россия проиграла в Армении78
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
01:24
Кардашьян откликнулась на протесты в Армении
Шоу-бизнес
05:09
Украина хочет добровольно отказаться от Крыма
В мире Статьи
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
01:05
Арестован главный экономист ЦБ
Криминал Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение